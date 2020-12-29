Непальская авиакомпания Buddha Air ошибочно направили самолет с 69 пассажирами Катаманду не в ту сторону.

Самолет вылетел из международного аэропорта Катманду "Трибхуван" 18 декабря и должен был прибыть на юго-восток – в город Джанакпур. Однако полетел на северо-запад – город Покхара. Два города находятся на расстоянии 255 километров друг от друга, сообщает CNN.

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В компании сообщили, что в тот день погода была неблагоприятной для полетов через порывистый ветер. Рейсы задерживались и во внутреннем терминале аэропорта скопилось много людей.

Для того, чтобы исправить расписание, руководство Buddha Air решило слегка изменить порядок отправки рейсов и сначала отправить самолет в Покхару, а потом уже в Джанакпур. Разница между ними по времени была, согласно табло, 20 минут.

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Проблема заключалась в том, что никто не сообщил капитану воздушного судна и второму пилоту об изменении номера рейса. Кроме того, стюардесса объявила на борту, что они направляются в Джанакпур.

В тот же день пассажиров доставили в правильный пункт назначения. Прямых рейсов между Покхара и Джанакпур нет, поэтому авиакомпания получила специальное разрешение лететь туда.