Непальська авіакомпанія Buddha Air помилково направили літак з 69 пасажирами з Катманду не в ту сторону.

Літак вилетів з міжнародного аеропорту Катманду "Трибхуван" 18 грудня і мав прибути на південний схід – у місто Джанакпур. Проте полетів на північний захід – місто Покхара. Два міста знаходяться на відстані 255 кілометрів один від одного, повідомляє CNN.

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У компанії повідомили, що в той день погода була несприятливою для польотів через поривчастий вітер. Рейси затримувалися, у внутрішньому терміналі аеропорту скупчилося багато людей.

Для того, щоб виправити розклад, керівництво Buddha Air вирішило злегка змінити порядок відправки рейсів і спочатку відправити літак у Покхару, а потім вже в Джанакпур. Різниця між ними за часом була, згідно з табло, 20 хвилин.

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Проблема полягала в тому, що ніхто не повідомив капітану повітряного судна і другому пілоту про зміну номера рейса. Крім того, стюардеса оголосила на борту, що вони направляються в Джанакпур.

У той же день пасажирів доставили в правильний пункт призначення. Прямих рейсів між Покхарою та Джанакпуром немає, тому авіакомпанія отримала спеціальний дозвіл летіти туди.