У 2019 році аеропорт "Бориспіль" був найбільшим пунктом пересадки в Україні для авіапасажирів. Однак пандемія значно вплинула на число можливих стикувань. Теперішні умови – читайте у матеріалі!

Через це в листопаді 2020 року пересадку в Борисполі зробили в 15 разів менше пасажирів, ніж роком раніше. Але навіть зараз в абсолютних числах цей показник склав 13 200 мандрівників тільки за останній місяць осені, передає "avianews.com".

Цікаво Пасажири літака відчинили аварійний вихід й вистрибнули з нього на ходу: деталі курйозу

Таким чином, аеропорт Бориспіль продовжують використовувати для здійснення самостійних і гарантованих пересадок.

Умови стикувань в аеропорту "Бориспіль"

Пересадка без тестування та карантину

Якщо ви прямуєте з однієї країни в іншу через Бориспіль, то вам не потрібно покидати транзитну зону терміналу. Найголовніше, щоб у пасажира була можливість отримати посадковий талон на всі вильоти.

Українська влада не вимагає проходити карантин або здавати будь-які аналізи для польоту в Україну для пересадки на рейс в іншу країну. Але зверніть увагу, адже особливі умови тестування та самоізоляції може вимагати країна, куди вирушаєте.

Вихід у загальний зал

Деяким пасажирам потрібно вийти в загальну зону терміналу під час пересадки, щоб забрати багаж і здати його знову на наступний рейс. Зазвичай така ситуація виникає, якщо людина купила два різних квитки й летить різними авіакомпаніями.



Загальна зона терміналу (D) в аеропорту "Бориспіль" / veterdoit.com

Для виходу в загальну зону необхідно перетнути кордон України. Для цього у вас має бути право безвізового в'їзду на територію України або чинна віза. Влада України не вимагає проходити тест і карантин від пасажирів, які прямують транзитом через територію України. Термін транзиту не повинен перевищувати 24 – 48 годин.

Будьте готові під час перетину кордону України надати доказ, що ви залишите межі країни в рамках дозволеного часу. Це може бути посадковий талон на наступний рейс або видрук електронного квитка.

Читайте також Японська авіакомпанія заохочує відмовитися від їжі під час польоту: деталі

Інфраструктура в транзитній зоні

Всі пересадки в аеропорту Бориспіль під час пандемії COVID-19 виконуються в терміналі D. У цій зоні працює вся інфраструктура – ресторани, кавёярні та "Duty Free".