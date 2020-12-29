В 2019 году аэропорт "Борисполь" был крупнейшим пунктом пересадки в Украине для авиапассажиров. Однако пандемия значительно повлияла на число возможных стыковок. Нынешние условия – читайте в материале!

Поэтому в ноябре 2020 пересадку в Борисполе сделали в 15 раз меньше пассажиров, чем годом ранее. Но даже сейчас в абсолютных числах этот показатель составил 13 200 путешественников только за последний месяц осени, передает "avianews.com".

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Таким образом, аэропорт Борисполь продолжают использовать для совершения самостоятельных и гарантированных пересадок.

Условия стыковок в аэропорту "Борисполь"

Пересадка без тестирования и карантина

Если вы направляетесь из одной страны в другую через Борисполь, то вам не нужно покидать транзитную зону терминала. Самое главное, чтобы у пассажира была возможность получить посадочный талон на все вылеты.

Украинские власти не требуют проходить карантин или сдавать любые анализы для полета в Украину для пересадки на рейс в другую страну. Но обратите внимание, ведь особые условия тестирования и самоизоляции может потребовать страна, куда отправляетесь.

Выход в общий зал

Некоторым пассажирам нужно выйти в общую зону терминала при пересадке, чтобы забрать багаж и сдать его снова на следующий рейс. Обычно такая ситуация возникает, если человек купил два разных билета и летит различными авиакомпаниями.



Общая зона терминала (D) в аэропорту "Борисполь" / veterdoit.com

Для выхода в общую зону необходимо пересечь границу Украины. Для этого у вас должно быть право безвизового въезда на территорию Украины или действующая виза. Власти Украины не требуют проходить тест и карантин от пассажиров, следующих транзитом через территорию Украины. Срок транзита не должен превышать 24 – 48 часов.

Будьте готовы при пересечении границы Украины предоставить доказательство, что вы покинете пределы страны в рамках дозволенного времени. Это может быть посадочный талон на следующий рейс или распечатки электронного билета.

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Инфраструктура в транзитной зоне

Все пересадки в аэропорту Борисполь во время пандемии COVID-19 выполняются в терминале D. В этой зоне работает вся инфраструктура – рестораны, кофейни и "Duty Free".