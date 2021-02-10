Возвращение украинцев на Родину: МАУ планирует выполнить спецрейс в Израиль – детали
Принимая во внимание многочисленные обращения, компания "Международные авиалинии Украины" стремится помочь пассажирам, которые нуждаются в перелетах в условиях удлинения NOTAM со стороны правительства Израиля. В частности, ограничения на перелеты были пролонгированы до 20 февраля.
Источник:Інтерфакс-Україна
Речь идет о специальных рейсах для возвращения граждан Израиля домой, вывоз украинцев на Родину и перевозки израильских студентов, обучающихся в Украине.
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Авиаперевозчик уже сделал запрос к правительству Израиля на получение необходимых разрешений и рассчитывает на положительное решение в ближайшее время, – отмечается в сообщении компании.
Как известно, МАУ планирует выполнить рейс Киев – Тель-Авив 14 февраля, с вылетом в 20:00 по киевскому времени, и, соответственно, вылететь обратно из Тель-Авива 15 февраля в 00:10 по местному времени.
Указанные рейсы по направлению Киев – Тель-Авив – Киев будут доступны к продаже сразу после получения разрешений от Израиля. Билеты можно будет забронировать на официальном сайте авиакомпании.
Напомним, ранее Израиль подписал соглашение с Грецией, которое позволит вакцинированным людям против коронавируса путешествовать "без каких-либо ограничений, без самоизоляции", когда восстановится туризм.
Добавим, в Тель-Авиве с 9 февраля начали проводить бесплатную вакцинацию от COVID-19 иностранцев.
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