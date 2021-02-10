Зважаючи на численні звернення, компанія "Міжнародні авіалінії України" прагне допомогти пасажирам, які потребують перельотів в умовах подовження NOTAM з боку уряду Ізраїлю. Зокрема, обмеження на перельоти було пролонговано до 20 лютого.

Йдеться про спеціальні рейси для повернення громадян Ізраїлю додому, вивезення українців на Батьківщину і перевезення ізраїльських студентів, що навчаються в Україні.

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Авіаперевізник вже зробив запит до уряду Ізраїлю на отримання необхідних дозволів і розраховує на позитивне рішення найближчим часом, – наголошується в повідомленні компанії.

Як відомо, МАУ планує виконати рейс Київ – Тель-Авів 14 лютого, з вильотом о 20:00 за київським часом, і, відповідно, вилетіти назад з Тель-Авіва 15 лютого в 00:10 за місцевим часом.

Вказані рейси за напрямком Київ – Тель-Авів – Київ будуть доступні до продажу одразу після отримання дозволів від Ізраїлю. Квитки можна буде забронювати на офіційному сайті авіакомпанії.

Нагадаємо, раніше Ізраїль підписав угоду з Грецією, яка дозволить вакцинованим людям проти коронавірусу подорожувати "без будь-яких обмежень, без самоізоляції", коли відновиться туризм.

Додамо, в ізраїльському Тель-Авіві з 9 лютого розпочали проводити безплатну вакцинацію від COVID-19 іноземців.