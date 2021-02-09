Стало відомо, як Греція та Ізраїль відновлять туризм: перші деталі
Греція та Ізраїль підписали угоду, яка дозволить вакцинованим людям проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами після відновлення подорожей.
Джерело:Politico
До слова, всередині цих країн вже функціонують так звані "зелені паспорти", які люди отримують після вакцинації. Вони можуть бути у вигляді додатку на смартфоні, ID-карти, посвідчення або електронного документа, завантаженого на спеціальний сайт.
Читайте також У МЗС допускають, що влітку країни можуть послабити обмеження для подорожей за кордон: деталі
Нова угода про взаємне визнання сертифікатів про щеплення була підписана під час візиту прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Єрусалиму. Тоді ж ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху зазначив, що це дозволить туристам подорожувати "без будь-яких обмежень, без самоізоляції".
Я очікую, що те, що ми будемо робити з Ізраїлем, буде пробним запуском того, що ми зможемо зробити з іншими країнами, – сказав Міцотакіс.
Також прем'єр-міністр Греції сподівається, що до квітня їм вдасться придушити епідемію, й швидко рухатися за планом вакцинації.
У неділю грецька влада продовжила обмеження на всі міжнародні поїздки. Приїжджі повинні показати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до польоту, і пройти семиденний карантин. На цей час всі міжнародні рейси до Ізраїлю заборонені.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Державна авіаційна служба затвердила перелік країн, куди українці зможуть полетіти влітку.
Поділитися новиною