Греция и Израиль подписали соглашение, которое позволит вакцинированным людям против коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами после восстановления путешествий.

К слову, внутри этих стран уже функционируют так называемые "зеленые паспорта", которые люди получают после вакцинации. Они могут быть в виде приложения на смартфоне, ID-карты, удостоверения или электронного документа, загруженного на специальный сайт.

Читайте также В МИД допускают, что летом страны могут ослабить ограничения для поездок за границу: детали

Новое соглашение о взаимном признании сертификатов о прививках было подписано во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Иерусалим. Тогда же израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что это позволит туристам путешествовать "без каких-либо ограничений, без самоизоляции".

Я ожидаю, что то, что мы будем делать с Израилем, будет пробным запуском того, что мы сможем сделать с другими странами, – сказал Мицотакис.

Также премьер-министр Греции надеется, что к апрелю им удастся подавить эпидемию, и быстро двигаться по плану вакцинации.

В воскресенье греческие власти продолжили ограничения на все международные поездки. Приезжие должны показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до полета, и пройти семидневный карантин. В настоящее время все международные рейсы в Израиль запрещены.

Напомним, ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь летом.