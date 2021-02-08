Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. Однако точную дату открытия границ сейчас спрогнозировать невозможно.

Он предполагает, что послабления со стороны других стран будут касаться и украинцев.

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Могу предположить, что в летний период определенные ослабления для путешествий будут внедрены другими странами, и этими ослаблениями смогут воспользоваться украинцы, – говорит Кулеба.

При этом министр подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты.

По его словам, МИД Украины постоянно работает над расширением списка стран, в которые разрешено ездить украинцам. Также он отметил, что на сайте внешнеполитического ведомства есть интерактивная онлайн-карта, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране.

Напомним, ранее мы писали о закрытии границ и усиление локдауна в пяти странах мира для иностранных туристов из-за COVID-19.