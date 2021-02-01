Пять стран мира закрывают границы и усиливают локдаун для иностранцев из-за пандемии коронавируса. Что изменилось – читайте в материале!

Источник: ТСН

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В частности, Франция теперь закрыта на въезд и выезд. Накануне там еще и закрыли большие торгово-развлекательные центры и ограничили количество людей в магазинах. Также под запретом тканевые самодельные маски. Теперь французам рекомендуют пользоваться хирургическими и покупать их за свой счет.

Усилили карантин еще Чехия и Германия – они ограничили въезд для иностранцев.

При этом Израиль еще на 5 дней решил продлить жесткие карантинные ограничения, которые полностью прекратили международное пассажирское авиасообщение на прошлой неделе.

В Австралии тем временем закрыли на карантин четвертый по численности населения город Перт. Случай заражения коронавирусом здесь обнаружили впервые за 10 месяцев. Жителям запретили выходить из дома в течение 5 дней, за исключением покупки продуктов, посещения врача и работы, которую невозможно выполнять дистанционно.