П'ять країн світу закривають кордони та посилюють локдаун для іноземців через пандемію коронавірусу. Що змінилося – читайте у матеріалі!

Джерело: ТСН

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Зокрема, Франція тепер закрита на в'їзд і виїзд. Напередодні там ще й закрили великі торговельно-розважальні центри та обмежили кількість людей у крамницях. Також під забороною тканині саморобні маски. Натомість французам рекомендують користуватися хірургічними й купувати їх власним коштом.

Посилили карантин ще Чехія та Німеччина – вони обмежили в'їзд для іноземців.

При цьому Ізраїль ще на 5 днів вирішив подовжити жорсткі карантинні обмеження, які повністю припинили міжнародне пасажирське авіасполучення минулого тижня.

В Австралії тим часом закрили на карантин четверте за кількістю населення місто Перт. Випадок зараження коронавірусом тут виявили вперше за 10 місяців. Мешканцям заборонили виходити з дому протягом 5 днів, за винятком покупки харчів, відвідин лікаря та роботи, яку неможливо виконувати дистанційно.