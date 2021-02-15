Нові правила в'їзду на острів Сардинія
На італійському острові Сардинія у Середземному морі цього літа пускатимуть туристів, які мають підтвердження повної вакцинації від COVID-19.
Джерело:ANSA
Таке рішення прийняла влада, зазначивши, що до початку літнього сезону підготують систему з контролю за дотриманням правил.
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"Ті, хто в'їжджатимуть на Сардинію, матимуть показати сертифікат, який підтверджує, що у них негативний тест і що вони вакциновані", – сказав губернатор Крістіан Солінас.
А ось в італійському містечку Оніфері, що розташованому на цьому ж острові, місцевим жителям офіційно заборонили "хворіти, вимагати ліки й заражатися коронавірусом". У такий спосіб намагаються привернути увагу центральної влади до проблем маленького містечка.
15 лютого Італія планувала відкрити популярні гірськолижні курорти. Проте, так і не зробила цього через ризик поширення нових штамів COVID-19 й встановлення жорсткіших карантинних обмежень у деяких регіонах країни.
Ситуація з коронавірусом в Італії
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