На італійському острові Сардинія у Середземному морі цього літа пускатимуть туристів, які мають підтвердження повної вакцинації від COVID-19.

Таке рішення прийняла влада, зазначивши, що до початку літнього сезону підготують систему з контролю за дотриманням правил.

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"Ті, хто в'їжджатимуть на Сардинію, матимуть показати сертифікат, який підтверджує, що у них негативний тест і що вони вакциновані", – сказав губернатор Крістіан Солінас.

А ось в італійському містечку Оніфері, що розташованому на цьому ж острові, місцевим жителям офіційно заборонили "хворіти, вимагати ліки й заражатися коронавірусом". У такий спосіб намагаються привернути увагу центральної влади до проблем маленького містечка.

15 лютого Італія планувала відкрити популярні гірськолижні курорти. Проте, так і не зробила цього через ризик поширення нових штамів COVID-19 й встановлення жорсткіших карантинних обмежень у деяких регіонах країни.

Лоукостер SkyUp навесні запустить рейси з України до Італії. Зі Львова до Бергамо і з Києва до Барі. У літньому сезоні 2021 року компанія Lumiwings планує запуск рейсів з Одеси до Форлі та Перуджі.

Ситуація з коронавірусом в Італії