Лоукостер SkyUp запустить нові рейси в Італію
Український лоукостер SkyUp весною запустить нові рейси до італійських міст. Зі Львова до Бергамо і з Києва до Барі.
Джерело: фейсбук SkyUp
Зокрема, рейси зі Львова в Бергамо будуть здійснюватися з 21 травня по понеділках і п'ятницях. А з 29 травня з Києва в Барі – по вівторках і суботах.
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Актуальні ціни на квитки в один кінець без багажу:
Київ — Барі від 1 264 гривень
Барі — Київ від 1 339 гривень
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Також SkyUp змінив правила перевезення ручної поклажі. Максимальна вага ручної поклажі тепер стане більше, але всі пакети з Duty Free, книги та парасольки доведеться запакувати у рюкзаки та сумки.
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