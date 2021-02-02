Український лоукостер SkyUp весною запустить нові рейси до італійських міст. Зі Львова до Бергамо і з Києва до Барі.

Джерело: фейсбук SkyUp

Зокрема, рейси зі Львова в Бергамо будуть здійснюватися з 21 травня по понеділках і п'ятницях. А з 29 травня з Києва в Барі – по вівторках і суботах.

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Актуальні ціни на квитки в один кінець без багажу:

Київ — Барі від 1 264 гривень

Барі — Київ від 1 339 гривень