SkyUp надали права на 5 нових маршрутів, але анулювали дозвіл на 22 напрямки: список
Державна авіаслужба України надала SkyUp права на п'ять нових маршрутів, але в той самий час заборонила літати у 22 напрямках.
Джерело: Avianews
На засіданні 28 січня 2021 року комісія регулятора надала авіакомпанії дозвіл на відкриття рейсів з Києва в Ейндховен, Манчестер, Ер-Ріяд, Джидду і Мюнхен. Кожен з яких здійснюватиметься тричі на тиждень, окрім рейсу в Ейндховен, він літатиме лише 2 рази.
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Для допуску на маршрут Київ – Мюнхен Державіаслужба обмежила права МАУ на цій лінії, передавши невикористану квоту SkyUp. Також авіакомпанії тепер можна частіше літати до Берліна – 7 разів на тиждень замість 3. Проте, через відсутність вільної квоти відмовили в польотах з Києва до Брюсселя і з Одеси до Баку.
За якими напрямками SkyUp не літатиме
Державна авіаслужба наказом №166 від 29 січня 2021 року анулювала права SkyUp за заявкою авіакомпанії на сім маршрутів з Києва, по три — із Запоріжжя та Одеси, на чотири з Харкова і на п'ять зі Львова.
Список маршрутів, права на які анульовано:
- Київ – Бухарест
- Київ – Дортмунд
- Київ – Піза
- Київ – Рига
- Київ – Осло
- Київ – Турин
- Київ – Шарджа
- Запоріжжя – Афіни
- Запоріжжя – Ріміні
- Запоріжжя – Шарджа
- Одеса – Ріміні
- Одеса – Іракліон
- Одеса – Ламеція – Терме
- Львів – Будапешт
- Львів – Гданськ
- Львів – Дубай
- Львів – Рим
- Львів – Шарджа
- Харків – Варшава
- Харків – Дубай
- Харків – Ламеція – Терме
- Харків – Шарджа
Раніше ми писали про те, що SkyUp Airlines запланував кілька нерегулярних рейсів з Києва до столиці Узбекистану та назад.
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