Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 29 травня 2021 року запустить рейси з Києва на Мальту. Скільки коштуватимуть квитки – читайте у матеріалі.

Джерело: пресслужба SkyUp Airlines

Як відзначається у повідомленні, польоти відбуватимуться двічі на тиждень: щосереди та щосуботи.

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Додайте нову країну до свого списку to visit – летимо влітку на Мальту! Перший рейс SkyUp Airlines відправиться туди 29.05.21, – повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

Вартість квитка без багажу становитиме:

Київ – Мальта: від 1325 гривень

Мальта – Київ: від 1342 гривень

Що робити у разі скасування рейсів

У компанії нагадали, що у випадку обмеження польотів, кошти у розмірі повної вартості квитка будуть перераховані на баланс пасажира в персональному кабінеті на їхньому сайті. Також є можливість вивести гроші з балансу на картку.