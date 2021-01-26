SkyUp анонсировала запуск рейсов из Киева на Мальту: известны сроки и цена билетов
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 29 мая 2021 запустит рейсы из Киева на Мальту. Сколько будут стоить билеты – читайте в материале.
Источник: пресс-служба SkyUp Airlines
Как отмечается в сообщении, полеты будут проходить два раза в неделю: по средам и субботам.
Читайте также SkyUp запускает рейсы в Узбекистан: детали
Добавьте новую страну в свой список to visit – летим летом на Мальту! Первый рейс SkyUp Airlines отправится туда 29.05.21, – сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Стоимость билета без багажа составит:
- Киев – Мальта: от 1325 гривен
- Мальта – Киев от 1342 гривен
Что делать в случае отмены рейсов
В компании напомнили, что в случае ограничения полетов, средства в размере полной стоимости билета будут перечислены на баланс пассажира в персональном кабинете на их сайте. Также есть возможность вывести деньги с баланса на карточку.
Поделиться новостью
-
Стюардесса объяснила, почему в пассажирских самолетов нет парашютов26 января , 20:32
-
Перезимовать в Египте дешевле, чем дома: во сколько обойдется зимовка в теплых краях – цены22 января , 20:42
-
О родах в мусульманской стране, странных запретах и зарплатах: как живут украинцы в Дубае23 января , 10:30