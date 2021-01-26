Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 29 мая 2021 запустит рейсы из Киева на Мальту. Сколько будут стоить билеты – читайте в материале.

Источник: пресс-служба SkyUp Airlines

Как отмечается в сообщении, полеты будут проходить два раза в неделю: по средам и субботам.

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Добавьте новую страну в свой список to visit – летим летом на Мальту! Первый рейс SkyUp Airlines отправится туда 29.05.21, – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Стоимость билета без багажа составит:

Киев – Мальта: от 1325 гривен

Мальта – Киев от 1342 гривен

Что делать в случае отмены рейсов

В компании напомнили, что в случае ограничения полетов, средства в размере полной стоимости билета будут перечислены на баланс пассажира в персональном кабинете на их сайте. Также есть возможность вывести деньги с баланса на карточку.