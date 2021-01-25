Украинский лоукостер SkyUp Airlines запланировал несколько нерегулярных рейсов из Киева в столицу Узбекистана и обратно.

Источник: фейсбук SkyUp

Билеты уже можно приобрести на сайте компании. Цена билета из Киева в Ташкент – 7 576 гривен. В обратном направлении – 9 152 гривен.

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Рейсы запланированы на 4, 11, 18, 25 февраля.

Какие условия въезда в Узбекистан?

С 25 декабря 2020 для въезда в страну нужно показать отрицательный результат теста на коронавирус. Сделать его надо не позднее чем за 72 часа до вылета и пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

В аэропорту Ташкента нужно пройти обязательное надо экспресс-тестирование за свой счет.

Обратите внимание! SkyUp меняет правила регистрации на свои рейсы. Теперь она будет начинаться за 2,5 часа и заканчиваться за 45 минут до вылета. Начало действовать во всех аэропортах Украины с 20 января.

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В международных аэропортах регистрация и посадки на рейс может отличаться. Однако в большую сторону, чтобы с учетом всех нововведений по безопасности пассажиры успевали пройти обязательные формальные процедуры перед посадкой.

Также SkyUp изменил правила перевозки ручной клади. Максимальный вес ручной клади теперь станет больше, но все пакеты с Duty Free, книги и зонтики придется запаковать в рюкзаки и сумки.