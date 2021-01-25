Український лоукостер SkyUp Airlines запланував кілька нерегулярних рейсів з Києва до столиці Узбекистану та назад.

Джерело: фейсбук SkyUp

Квитки вже можна придбати на сайті компанії. Ціна квитка з Києва до Ташкента – 7 576 гривень. У зворотному напрямку – 9 152 гривень.

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Рейси заплановані на 4, 11, 18, 25 лютого.

Які умови в'їзду в Узбекистан?

З 25 грудня 2020 року для в'їзду в країну потрібно показати негативний результат тесту на коронавірус. Зробити його треба не пізніше ніж за 72 години до вильоту і пройти обов'язкову 14-денну самоізоляцію.

В аеропорту Ташкента потрібно буде пройти обов'язкове треба експрес-тестування своїм коштом.

Зверніть увагу! SkyUp змінює правила реєстрації на свої рейси. Тепер вона буде розпочинатися за 2,5 години та закінчуватиметься за 45 хвилин до вильоту. Почало діяти у всіх аеропортах України з 20 січня.

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У міжнародних аеропортах час реєстрації та посадки на рейс може відрізнятися. Проте у більший бік, щоб з урахуванням усіх нововведень з безпеки пасажири встигали пройти обов'язкові формальні процедури перед посадкою.

Також SkyUp змінив правила перевезення ручної поклажі. Максимальна вага ручної поклажі тепер стане більше, але всі пакети з Duty Free, книги та парасольки доведеться запакувати у рюкзаки та сумки.