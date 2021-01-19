Бюджетний лоукост SkyUp змінює правила реєстрації на свої рейси. Тепер вона буде розпочинатися за 2,5 години і закінчуватиметься за 45 хвилин до вильоту.

Діятиме це у всіх аеропортах України з 20 січня, повідомляє пресслужба компанії.

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Зараз реєстрація в українських аеропортах починається за 2 години і закінчується за 45 хвилин до вильоту. Посадка закінчується за 15 хвилин до вильоту.

У всіх аеропортах України реєстрація на рейси SkyUp розпочинатиметься за 2,5 години і закінчуватиметься за 45 хвилин до вильоту. Посадка завершуватиметься за 20 хвилин до вильоту. Нововведення набирають чинності з 20 січня 2021 року,

– заявили у SkyUp.

У міжнародних аеропортах час реєстрації і посадки на рейс може відрізнятися. Проте у більший бік, щоб з урахуванням усіх нововведень з безпеки пасажири встигали пройти обов'язкові формальні процедури перед посадкою.

"Наприклад, в аеропортах Стамбула і Дубая ми починаємо реєстрацію за 3 години і завершуємо за годину до вильоту", – сказали в компанії.

Також SkyUp змінює правила перевезення ручної поклажі з 20 січня. Максимальна вага ручної поклажі тепер стане більше, але всі пакети з Duty Free, книги та парасольки доведеться запакувати у рюкзаки та сумки.