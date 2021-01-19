Лоукостер SkyUp меняет время регистрации на рейсы
Бюджетный лоукост SkyUp меняет правила регистрации на свои рейсы. Теперь будет начинаться за 2,5 часа и заканчиваться за 45 минут до вылета.
Будет действовать это во всех аэропортах Украины с 20 января, сообщает пресс-служба компании.
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Сейчас регистрация в украинских аэропортах начинается за 2 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка заканчивается за 15 минут до вылета.
Во всех аэропортах Украины регистрация на рейсы SkyUp начинаться за 2,5 часа и заканчиваться за 45 минут до вылета. Посадка завершаться за 20 минут до вылета. Нововведения вступают в силу с 20 января 2021,
– заявили в SkyUp.
В международных аэропортах время регистрации и посадки на рейс может отличаться. Однако в большую сторону, чтобы с учетом всех нововведений по безопасности, пассажиры успевали пройти обязательные формальные процедуры перед посадкой.
"Например, в аэропортах Стамбула и Дубая мы начинаем регистрацию за 3 часа и завершаем за час до вылета", – сказали в компании.
Также SkyUp меняет правила перевозки ручной клади с 20 января. Максимальный вес ручной клади теперь станет больше, но все пакеты с Duty Free, книги и зонтики придется запаковать в рюкзаки и сумки.
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