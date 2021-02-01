Стюардеса зруйнувала стереотип про легку роботу та вразила мережу
Існує стереотипна думка, що у стюардеси дуже легка та романтична професія. У мережі бортпровідниця спростувала цей стереотип і показала важкі моменти своєї роботі.
Джерело: інстаграм-акаунт flight__love
На відео тендітна працівниця авіакомпанії в уніформі тягне на себе гігантські двері літака, а потім різко їх зачиняє.
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Підписники у соціальній мережі писали у коментарях про те, що їх здивували такі обов'язки дівчини.
"Чудова робота!", "Яка красива жінка...Це справжній скарб", "Виходь за мене", "Що за сильна жінка",
– писали вражені користувачі.
Раніше ми писали про стюардесу, яка розповіла оригінальний "спосіб помсти" клієнтам, які дозволяють собі неприйняту поведінку.
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