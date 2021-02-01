Існує стереотипна думка, що у стюардеси дуже легка та романтична професія. У мережі бортпровідниця спростувала цей стереотип і показала важкі моменти своєї роботі.

Джерело: інстаграм-акаунт flight__love

На відео тендітна працівниця авіакомпанії в уніформі тягне на себе гігантські двері літака, а потім різко їх зачиняє.

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Підписники у соціальній мережі писали у коментарях про те, що їх здивували такі обов'язки дівчини.

"Чудова робота!", "Яка красива жінка...Це справжній скарб", "Виходь за мене", "Що за сильна жінка",

– писали вражені користувачі.

Раніше ми писали про стюардесу, яка розповіла оригінальний "спосіб помсти" клієнтам, які дозволяють собі неприйняту поведінку.