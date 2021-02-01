Стюардесса разрушила стереотип о легкой работе и поразила сеть
Существует стереотипное мнение, что в стюардессы очень легкая и романтичная профессия. В сети бортпроводница опровергла этот стереотип и показала тяжелые моменты своей работы.
Источник: инстаграм-аккаунт flight__love
На видео хрупкая сотрудница авиакомпании в униформе тянет на себя гигантские двери самолета, а затем резко их закрывает.
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Читатели в социальной сети писали в комментариях о том, что их удивили такие обязанности девушки.
"Великолепная работа!", "Какая красивая женщина ... Это настоящее сокровище", "Выходи за меня", "Что за сильная женщина",
– писали пользователи.
Ранее мы писали о стюардессе, которая рассказала оригинальный "способ мести" клиентам, которые позволяют себе непринятое поведение.
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