Существует стереотипное мнение, что в стюардессы очень легкая и романтичная профессия. В сети бортпроводница опровергла этот стереотип и показала тяжелые моменты своей работы.

Источник: инстаграм-аккаунт flight__love

На видео хрупкая сотрудница авиакомпании в униформе тянет на себя гигантские двери самолета, а затем резко их закрывает.

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Читатели в социальной сети писали в комментариях о том, что их удивили такие обязанности девушки.

"Великолепная работа!", "Какая красивая женщина ... Это настоящее сокровище", "Выходи за меня", "Что за сильная женщина",

– писали пользователи.

Ранее мы писали о стюардессе, которая рассказала оригинальный "способ мести" клиентам, которые позволяют себе непринятое поведение.