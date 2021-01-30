Наверное, все видели неприятных пассажиров, которые хамят стюардессам. В соцсети бортпроводница рассказала "способ мести" таким клиентам.

Источник: тікток блогера

Своим опытом работники авиакомпании поделились в комментариях под видео популярного Даррона Кардосо (Darron Cardosa).

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Он предложил рассказать подписчикам о том, как им приходилось справляться с неприятными клиентами.

Среди них была бортпроводница из Канады Хелена Хендбаскет (Helena Handbasket). Девушка рассказала, когда пассажиры самолета обращаются с ней неприемлемым образом, то она регистрирует их в длительном рейсе на места возле туалета.

Ранее мы писали о советах украинской стюардессы – что ни в коем случае нельзя делать на борту самолета.