Напевно, всі бачили неприємних пасажирів, які хамлять стюардесам. В соцмережі бортпровідниця розповіла "спосіб помсти" таким клієнтам.

Джерело: тікток блогера

Своїм досвідом працівники авіакомпанії поділилися в коментарях під відео популярного Даррона Кардоса (Darron Cardosa).

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Він запропонував розповісти підписникам про те, як їм доводилося справлятися з неприємними клієнтами.

Серед них була бортпровідниця з Канади Хелена Хендбаскет (Helena Handbasket). Дівчина розповіла, коли пасажири літака поводяться з нею неприйнятним чином, то вона реєструє їх на тривалому рейсі на місця біля вбиральні.

Раніше ми писали про поради української стюардеси, що ні в якому разі не можна робити на борту літака.