15 лютого Італія планувала відкрити популярні гірськолижні курорти. Проте, так і не зробила цього через ризик поширення нових штамів COVID-19 й встановлення жорсткіших карантинних обмежень у деяких регіонах країни.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца повідомив, що курорти не працюватимуть до 5 березня.

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Занепокоєння щодо розповсюдження "британського" штаму коронавірусу та інших варіантів SARS-CoV-2 призвело до аналогічних обмежень у Франції та Німеччині, – зазначив Сперанца.

Своєю чергою збільшення випадків COVID-19 та встановлення більш жорстких обмежень в італійських регіонах – Тоскана, Лігурія, Абруццо та Трентіно-Альто-Адідже, спричинило закриття зимових локацій активного відпочинку.

У повідомленні зазначається, що з понеділка ці чотири регіони перейшли до "помаранчевої" зони карантину. Тут заборонена діяльність барів та ресторанів, а місцевим жителям не дозволяється виходити з дому без поважної причини. МОЗ Італії зауважило, що нові обмеження діятимуть щонайменше 15 днів.

Міністерство охорони здоров'я також заявило, що розпочне компенсацію операторам витягів.

За даними Worldometer, станом на 15 лютого 2021 року в Італії виявлено 2 721 879 випадків зараження коронавірусом, 2 225 519 осіб одужали, 402 783 хворіють, а летальних випадків – 93 577.

Нагадаємо, український лоукостер SkyUp навесні запустить рейси з України до Італії. Зі Львова до Бергамо і з Києва до Барі.

Додамо, у літньому сезоні 2021 року компанія Lumiwings планує запуск рейсів з Одеси до Форлі та Перуджі.