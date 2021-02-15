15 февраля Италия планировала открыть популярные горнолыжные курорты. Однако, так и не сделала этого из-за распространения новых штаммов COVID-19 и установления более жестких карантинных ограничений в некоторых регионах страны.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что курорты не будут работать до 5 марта.

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Беспокойство по распространению "британского" штамма коронавируса и других вариантов SARS-CoV-2 привело к аналогичным ограничениям во Франции и Германии, – отметил Сперанца.

В свою очередь увеличение случаев COVID-19 и установления более жестких ограничений в итальянских регионах – Тоскана, Лигурия, Абруццо и Трентино-Альто-Адидже, повлекло закрытие зимних локаций активного отдыха.

В сообщении отмечается, что с понедельника эти четыре региона перешли в "оранжевую" зону карантина. Здесь запрещена деятельность баров и ресторанов, а местным жителям не разрешается выходить из дома без уважительной причины. МЗ Италии отметило, что новые ограничения будут действовать не менее 15 дней.

Министерство здравоохранения также заявило, что начнет компенсацию операторам подъемников.

По данным Worldometer, по состоянию на 15 февраля 2021 в Италии обнаружены 2 721 879 случаев заражения коронавирусом, 2 225 519 человек выздоровели, 402 783 болеют, а летальных случаев – 93 577.

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