Уряд Кіпру планує з 1 березня відкрити свої аеропорти для туристів. Проте тепер всі країни матимуть свій колір по ризику поширення COVID-19.

Середземноморський острів прийняв систему світлофорів для країн-членів ЄС та третіх країн, таких як Великобританія та Ізраїль.

Читайте також Нові правила в'їзду на острів Сардинія

Застосовуючи поетапний підхід, органи влади заявили, що всі прибулі з 1 по 31 березня із "зелених" країн будуть змушені пройти безкоштовний ПЛР-тест після прибуття, при цьому вимогу скасують 1 квітня.

Туристи з країн "жовтого" кольору зобов'язані зробити ПЛР-тест за 72 години до поїздки.

Тим, хто прибуває з "червоних" країн потрібно цей же тест, але зроблений до і після прибуття на острів.

У повідомленні зазначається, що "кольорове розмежування" будуть змінювати щотижня.

За даними Worldometer, станом на 18 лютого 2021 року на Кіпрі виявлено 32 828 випадки зараження коронавірусом, з них 227 летальних.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що кордони країн ЄС залишаться закритими для громадян України для безвізових поїздок ще кілька місяців.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому він підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.