Курортная страна с марта постепенно начнет ослабление коронавирусных ограничений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что планируют отменить комендантский час и карантин в выходные.

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Мы начинаем постепенный процесс нормализации с начала марта, разделив наши провинции на четыре категории в соответствии с критериями, установленными нашим Министерством здравоохранения, – заявил он.

Эрдоган сказал, что провинции поделят на категории с низким, средним, высоким и очень высоким риском в зависимости от уровня инфицирования и вакцинации.

"Мы постепенно отменяем комендантский час, начиная с выходных, на основании уровня инфекции, вакцинации и других критериев в провинциях", – сказал президент.

Эрдоган объяснил решение тем, что, по его мнению, март будет месяцем, когда Турция добьется больших успехов в плане вакцинации. При этом он призывает общественность продолжать соблюдать меры по борьбе с коронавирусом.

За даними Worldometer, по состоянию на 19 февраля 2021 года в Турции обнаружено 2 616 600 случаев заражения коронавирусом, из них 27 821 летальных.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что границы стран ЕС останутся закрытыми для граждан Украины для безвизовых поездок еще несколько месяцев.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. При этом он подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты.