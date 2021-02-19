Курортна країна з березня поступово почне послаблення коронавірусних обмежень.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів, що планують скасувати комендантську годину та карантин у вихідні.

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Ми починаємо поступовий процес нормалізації з початку березня, розділивши наші провінції на чотири категорії відповідно до критеріїв, встановлених нашим Міністерством охорони здоров'я, – заявив він.

Ердоган сказав, що провінції поділять на категорії з низьким, середнім, високим і дуже високим ризиком залежно від рівня інфікування і вакцинації.

"Ми поступово скасовуємо комендантську годину, починаючи з вихідних, на підставі рівня інфекції, вакцинації та інших критеріїв в провінціях", – сказав президент.

Ердоган пояснив рішення тим, що, на його думку, березень буде місяцем, коли Туреччина доб'ється великих успіхів в плані вакцинації. При цьому він закликає громадськість продовжувати дотримуватися заходів з боротьби з коронавірусом.

За даними Worldometer, станом на 19 лютого 2021 року в Туреччині виявлено 2 616 600 випадків зараження коронавірусом, з них 27 821 летальних.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що кордони країн ЄС залишаться закритими для громадян України для безвізових поїздок ще кілька місяців.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому він підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.