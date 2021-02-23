Греция хочет ускорить введение "паспортов вакцинации"
Греция призывает ввести сертификаты вакцинации, чтобы восстановить массовый туризм уже этим летом.
Источник:Ekathimerini
К этому призывает министр туризма Греции Харрис Теохарис. Экономика Греции в значительной степени зависит от международного туризма.
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Позднее открытие туристического сезона прошлого года было недостаточным для бизнеса, который пострадал в результате пандемии коронавируса.
Некоторые страны сейчас очень заняты. Нам нужно двигаться быстрее,
– сказал министр туризма Греции Харрис Теохарис.
Вопрос о введении паспортов вакцинации планируется обсудить на саммите ЕС, который начнется в четверг, 25 февраля.
Греция и Израиль подписали соглашение, которое позволит вакцинированным людям против коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами после восстановления путешествий.
Владимир Зеленский заявлял, что Украина может ввести паспорта вакцинации вслед за странами ЕС.
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