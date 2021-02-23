В "Буковеле" закрывают кафе и рестораны из-за вспышки коронавируса
В курортном комплексе "Буковель" закрыли для посещения кафе, бары и рестораны. Особое внимание руководство будет уделять инфраструктуре, чтобы отдыхающие соблюдали карантинные требования, в частности у подъемников.
Источник:www.if.gov.ua
Такое решение приняли в ходе встречи председателя Франковской ОГА Андрея Бойчука с руководством "Буковеля".
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По словам политика, в течение новогодне-рождественских праздников во многих городах области было скопления людей.
Сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы прервать цепь распространения болезни, в частности, вынуждены ввести строгие карантинные меры,
– заявил Бойчук.
Основные направления работы Буковеля во время карантина:
- закрытия для посетителей ресторанов, баров и кафе;
- создание на горнолыжных трассах и подъемниках специальной инфраструктуры для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими;
- соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима;
- широкое информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях.
COVID-19 в Ивано-Франковской области: что известно
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- В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице сложилась почти критическая ситуация. Пациенты вынуждены лежать в коридорах, столовых и даже кабинетах врачей.
- Из-за недостатка мест для больных COVID-19 развернули временный госпиталь. Он рассчитан на 120 коек и уже может функционировать как самостоятельная больница.
- Мэр города Руслан Марцинкив считает, вспышка заболеваемости могла вызвать большое количество туристов, которые отдыхали в регионе в период праздников.
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