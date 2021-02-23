В курортном комплексе "Буковель" закрыли для посещения кафе, бары и рестораны. Особое внимание руководство будет уделять инфраструктуре, чтобы отдыхающие соблюдали карантинные требования, в частности у подъемников.

Такое решение приняли в ходе встречи председателя Франковской ОГА Андрея Бойчука с руководством "Буковеля". Читайте также: Марцинкив обвинил туристов в вспышки COVID-19 в регионе: какая сейчас ситуация По словам политика, в течение новогодне-рождественских праздников во многих городах области было скопления людей. Сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы прервать цепь распространения болезни, в частности, вынуждены ввести строгие карантинные меры,

– заявил Бойчук. Основные направления работы Буковеля во время карантина: закрытия для посетителей ресторанов, баров и кафе;

создание на горнолыжных трассах и подъемниках специальной инфраструктуры для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими;

соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима;

широкое информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях. COVID-19 в Ивано-Франковской области: что известно На Прикарпатье фиксируют чрезвычайно высокий уровень распространения заболеваемости COVID-19, а в медицинских учреждениях не хватает мест.

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице сложилась почти критическая ситуация. Пациенты вынуждены лежать в коридорах, столовых и даже кабинетах врачей.

Из-за недостатка мест для больных COVID-19 развернули временный госпиталь. Он рассчитан на 120 коек и уже может функционировать как самостоятельная больница.

Мэр города Руслан Марцинкив считает, вспышка заболеваемости могла вызвать большое количество туристов, которые отдыхали в регионе в период праздников.

Правоохранители вместе с медиками развернули 16 контрольно-пропускных пунктов на Ивано-Франковщине.