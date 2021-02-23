Курортний комплекс "Буковелю" закрили для відвідування кафе, барів і ресторанів. Керівництво буде більше уваги приділяти інфраструктурі для того, щоб біля підйомників люди дотримувалися карантинних вимог.

Таке рішення прийняли під час зустрічі голови Франківської ОДА Андрія Бойчука з керівництвом "Буковелю". Читайте також: Марцінків звинуватив туристів у спалаху COVID-19 в регіоні: яка зараз ситуація За словами політика, впродовж новорічно-різдвяних свят у багатьох містах області було скупчення людей. Зараз ми маємо докласти всіх зусиль, щоб перервати ланцюг розповсюдження хвороби, зокрема, змушені запровадити суворіші карантинні заходи,

– заявив Бойчук. Основні напрямки роботи Буковелю під час карантину: закриття для відвідувачів ресторанів, барів та кафе;

створення на гірськолижних трасах та підйомниках спеціальної інфраструктури для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками;

дотримання мешканцями готелів соціальної дистанції та суворого маскового режиму;

широке інформування відпочиваючих про карантинні заходи. COVID-19 в Івано-Франківській області: що відомо На Прикарпатті фіксують надзвичайно високий рівень поширення захворюваності на COVID-19, а в медичних закладах бракує місць.

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні склалася майже критична ситуація. Пацієнти змушені лежати в коридорах, їдальнях та навіть кабінетах лікарів.

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