З 1 березня 2021 року Грузія спрощує правила в'їзду для іноземних туристів, зокрема й громадян України.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що тепер, щоб потрапити на територію країни, буде достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж 72 години до в'їзду.

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Зазначається, що на третій день перебування в Грузії необхідно пройти повторне тестування власним коштом.

Вірменія, Азербайджан, Україна, Росія і Білорусь поповнили список країн, громадяни яких зможуть в'їжджати до Грузії за ПЛР-тестом з 1 березня. На сухопутних кордонах ми як і раніше зберігаємо сьогодні чинний режим, – каже Гарібашвілі.

Також з 25 лютого будуть відкриті готелі на гірських курортах. Ресторани та об'єкти громадського харчування зможуть працювати в закритих просторах крім вихідних днів в Батумі з 1 березня, а по всій Грузії з 8 березня, пише Інтерфакс-Україна. Втім, комендантська година з 21:00 до 5:00 залишається в силі.