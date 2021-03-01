На юго-западном побережье Южной Кореи решили привлечь туристов окрасив буквально весь город в фиолетовый цвет.

Проект был задуман еще в 2015 году, когда в провинции запланировали "создать привлекательные островные направления".

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Крыши и стены 400 жилых домов, старые телефонные будки и известная туристическая локация – мост к острову Бакджы теперь имеют фиолетовые оттенки. Жители острова и администрация таким образом решили привлечь туристов.

Всего на островах Банвол и Бакджы проживает около 150 человек, большая часть из которых работает в сельском хозяйстве.

Чтобы усилить "пурпурный брендинг", здесь также занялись посадкой растений соответствующих цветов. На островах высадили около 30 000 астр. Эта полевой цветок тоже имеет соответствующий оттенок фиолетового. Также создали более 230 000 квадратных футов лавандовых полей, – уточняют в издании.

На каждом острове появились и "фиолетовые" рестораны, кафе, отель и пункт проката велосипедов.

Остров в Корее полностью покрасили в фиолетовый цвет / Courtesy of Shinan County Office

Остров расположен примерно в шести часах езды на автобусе или машине от Сеула. По данным CNN, с июня по август прошлого года необычную локацию посетили более 100 000 человек, что на 20% больше, чем в предыдущем 2018 году.