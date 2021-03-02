За 55 миллионов долларов: "Мальдивы Эгейского моря" выставили на продажу
Остров Калем, который расположен в 500 метрах от побережья Турции и известный под названием "Мальдивы Эгейского моря" – выставили на продажу. Его можно приобрести за 400 миллионов турецких лир (55 миллионов долларов).
Источник:издание Cumhuriyet
На территории острова находятся источники геотермальной воды. Именно поэтому он может стать удачной инвестицией для развития туристического и оздоровительного бизнеса.
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Благодаря своему расположению остров имеет причалы, пригодные для применения в течение года. Такого голубого бирюзового цвета воды нет нигде, – отметил эксперт по инвестициям Эвримах Кирмизиташ Башаран.
Он также сообщил, что островом уже заинтересовался покупатель из Турции.
Отметим, ранее мы писали об интересном интернет-сайте Private Islands Inc. со свободными островами в мире, которые можно приобрести. Безусловно, стоят они дорого. Однако помечтать можно, и сам сайт вас заинтересует.
Также курортный остров в Южной Корее стал идеальной Instagram-локацией. Его полностью покрасили в фиолетовый цвет, чтобы привлечь туристов.
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