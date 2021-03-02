Остров Калем, который расположен в 500 метрах от побережья Турции и известный под названием "Мальдивы Эгейского моря" – выставили на продажу. Его можно приобрести за 400 миллионов турецких лир (55 миллионов долларов).

На территории острова находятся источники геотермальной воды. Именно поэтому он может стать удачной инвестицией для развития туристического и оздоровительного бизнеса.

Читайте также Туристу на заметку: сколько стоит добраться в Египет и Турцию из разных городов Украины

Благодаря своему расположению остров имеет причалы, пригодные для применения в течение года. Такого голубого бирюзового цвета воды нет нигде, – отметил эксперт по инвестициям Эвримах Кирмизиташ Башаран.

Он также сообщил, что островом уже заинтересовался покупатель из Турции.

Остров Калем расположен на расстоянии 500 метров по морю от села Бадемли и юго-восточнее греческого острова Лесбос. В средние века он принадлежал Византии, а с ее уничтожением в 1453 году перешел к Османской империи. Согласно лозаннскому мирному договору 1923 года остров остался в составе Турции.

Отметим, ранее мы писали об интересном интернет-сайте Private Islands Inc. со свободными островами в мире, которые можно приобрести. Безусловно, стоят они дорого. Однако помечтать можно, и сам сайт вас заинтересует.

Также курортный остров в Южной Корее стал идеальной Instagram-локацией. Его полностью покрасили в фиолетовый цвет, чтобы привлечь туристов.