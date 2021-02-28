Наверное каждый украинец хотел бы оказаться на берегу моря. Самые популярные и сравнительно недорогие страны, где можно реализовать такое желание – Египет и Турция.

Издание выяснило, сколько стоит улететь на эти курорты из Днепра, Харькова, Запорожья и Киева.

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Стоит отметить, что многие рейсы – чартерные, и перелет является частью путевки. Поэтому цены можно узнать только у туроператоров. Однако по информации сайтов Tickets.ua, Chartersale и Skyscanner, можно определить среднюю стоимость того или иного рейса.

Египет

Рейсы из Днепра есть только в Шарм-эль-Шейх.

Единственный оператор, который обслуживает Днепровский аэропорт – авиакомпания "Роза ветров". Рейсы чартерные, поэтому на сайте авиакомпании их купить невозможно. Диспетчер порекомендовала обратиться в компании Teztour и Tui. На этих сайтах цены на авиаперелет из Днепра в Египет варьируются от 9 101 до 11 990 гривен.

Из Запорожья так же можно улететь в Шарм-эль-Шейх.

Рейсы чартерные, поэтому билеты на сайтах компаний вам не найти. Чтобы заказать билеты на Sky Up, нужно обратиться в компанию Anex-tour. Цены на билеты варьируются от 6 680 до 18 633 гривен.

В Шарм-эль-Шейх из Харькова летают авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp Airlines, Windrose Airlines, Ukraine International Airlines. Цены на авиабилеты от 6 696 до 11 535 гривен.



Отдых в Шарм-эль-Шейхе / tutitam.ua

Больше вариантов из Киева: Шарм-эль-Шейх, Каир, Хургада и Марс-Алам.

Билеты в Каир стоят примерно от 5 до 21 000 гривен.

Билеты в Шарм-эль-Шейха обойдутся от 6 987 до 25 568 гривен, но можно долететь и дешевле, если выбрать рейсы с пересадками.

В Хургаду можно слетать за 7 561 – 26 366 гривен.

Турция

Из Запорожья можно улететь в Стамбул с компаниями Pegasus Airlines и Turkish Airlines примерно за 1 475 – 7 320 гривен.

В Стамбул еще есть возможность отправиться из Харькова. Стоимость билетов на сайтах варьируется от 834 до 4 703 гривен. Также из этого города можно улететь в Кайсери, но, к сожалению, на сайте Ukraine International Airlines билетов уже нет.

Из Киева в Анкару билет обойдется от 835 до 1 669 гривен. В Стамбул от 1500 – 4223 гривны. Насчет Анталии, Бодрума и других направлений Турции – рейсы чартерные.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что курортная страна с марта планирует ослабить карантин.

Роман Маленков – автор проекта "Украина инкогнита" поделился малоизвестными локациями Турции, которые поразят самых искушенных туристов.