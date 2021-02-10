Вокруг туристического курорта Шарм-эль-Шейх в Египте закончили строительство 36-километровой бетонной стены, которая будет выполнять защитную функцию.

Власть Египта заявляет, что это защитит туризм на курорте Красного моря на южной окраине полуострова Синай от внешних опасностей.

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Стена построена из бетонных плит с отрезками проволочной ограды, отделяющие курорт от пустыни вокруг него. Некоторые из плит обозначены черными символами мира.

Зачем 36-километровый барьер в Шарм-эль-Шейхе

За последние полтора десятка лет туризм в Южном Синае пострадал от различных катаклизм: восстание Египта 2011 года, катастрофа российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемия коронавируса. Кроме того, в 2005 из-за нападения боевиков здесь погибли десятки людей.

Шарм-эль-Шейх расположен примерно в 360 километрах к югу от северного побережья Средиземноморья на Синае, где сосредоточено восстания боевиков-исламистов. Однако, власть курорта уверяет, что теперь туристы в безопасности и под защитой армии.

Забор вокруг курорта Шарм-эль-Шейх / Фото: english.alaraby.co.uk

Как происходит въезд через барьер

Каждый, кто въезжает в город автомобильным транспортом, обязан проехать через одни из четырех ворот, оборудованных камерами и сканерами.

Их будут обыскивать, камеры безопасности идентифицируют их, а транспортные средства пройдут сканирования, так что они прибудут в город только после полной поисковой операции, – сказал губернатор Южного Синая Халед Фуда во время поездки на выходных.

Напомним, ранее путешественник поделился необычными направлениями, куда можно сбежать в лето в феврале.

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