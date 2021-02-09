В январе 2021 Шри-Ланку посетило 1635 туристов и большая часть из них – граждане Украины.

Об этом сообщили в Государственном управлении по развитию туризма. С 21 января правительство страны объявило о восстановлении международного авиасообщения с государствами со стабильной эпидемической ситуацией.

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Министерство туризма страны разработало план по восстановлению туризма в посткоронавирусних условиях, в результате чего была введения концепция "биопузиря". Согласно ей, ограничиваются контакты иностранных граждан с местным населением.

В туристических агентствах отмечают, что спрос на туры в Шри-Ланку ощутимо растет, несмотря на выдвинутые требования о сдаче нескольких ПЦР-тестов для въезда в страну.

После открытия границ наши туристы, любители Шри-Ланки, стали очень активно спрашивать отдых на своих любимых курортах. Некоторых клиентов останавливает необходимость сдачи нескольких ПЦР-тестов. Несмотря на это, запросы по данному направлению поступают ежедневно,

– рассказал директор туристического агентства Bronix Алексей Титлянов.

Он также добавил, что список стран "красной зоны" пересматривается каждую неделю. Шри-Ланка установила стабильные позиции и почти всегда попадает в безопасную "зеленую зону".

Совсем недавно власти Шри-Ланки сообщила об отмене теста после 5 дней пребывания в отеле. Это поспособствует большей наплыва российских туристов на ланкийские курорты.

Например, в января 2020 года Шри-Ланка приняла 228 434 туриста к мартовскому закрытия всех международных аэропортов. В этом году в январе нынешнего года отдохнули 1460 украинских туристов или 86.8% от общего числа иностранных граждан, посетивших страну.

Вследствие распространения коронавирусной инфекции во всем мире, показатели 2021 могут показаться ничтожными, если сравнить с прошлогодним статистикой. Ограничения международного авиасообщения привело к тотальному разрушению туристического сектора, который составлял 12% ВВП островного государства.

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После известия об открытии границ Шри-Ланку посетили 8500 украинских туристов в рамках "пилотного проекту", положительные результаты которого способствовали старта реализации плана по восстановлению туристического сектора.

Туристы, из каких стран чаще всего посещают Шри-Ланку:

Украина, Беларусь, Китай, Российская Федерация, Германия.

Турист, который планирует въехать на территорию Шри-Ланки должен: