Отдых на Шри-Ланке: почему растет спрос и какие условия въезда на курорт
В январе 2021 Шри-Ланку посетило 1635 туристов и большая часть из них – граждане Украины.
Источник:24 канал
Об этом сообщили в Государственном управлении по развитию туризма. С 21 января правительство страны объявило о восстановлении международного авиасообщения с государствами со стабильной эпидемической ситуацией.
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Министерство туризма страны разработало план по восстановлению туризма в посткоронавирусних условиях, в результате чего была введения концепция "биопузиря". Согласно ей, ограничиваются контакты иностранных граждан с местным населением.
В туристических агентствах отмечают, что спрос на туры в Шри-Ланку ощутимо растет, несмотря на выдвинутые требования о сдаче нескольких ПЦР-тестов для въезда в страну.
После открытия границ наши туристы, любители Шри-Ланки, стали очень активно спрашивать отдых на своих любимых курортах. Некоторых клиентов останавливает необходимость сдачи нескольких ПЦР-тестов. Несмотря на это, запросы по данному направлению поступают ежедневно,
– рассказал директор туристического агентства Bronix Алексей Титлянов.
Он также добавил, что список стран "красной зоны" пересматривается каждую неделю. Шри-Ланка установила стабильные позиции и почти всегда попадает в безопасную "зеленую зону".
Совсем недавно власти Шри-Ланки сообщила об отмене теста после 5 дней пребывания в отеле. Это поспособствует большей наплыва российских туристов на ланкийские курорты.
Вследствие распространения коронавирусной инфекции во всем мире, показатели 2021 могут показаться ничтожными, если сравнить с прошлогодним статистикой. Ограничения международного авиасообщения привело к тотальному разрушению туристического сектора, который составлял 12% ВВП островного государства.
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После известия об открытии границ Шри-Ланку посетили 8500 украинских туристов в рамках "пилотного проекту", положительные результаты которого способствовали старта реализации плана по восстановлению туристического сектора.
Туристы, из каких стран чаще всего посещают Шри-Ланку:
- Украина,
- Беларусь,
- Китай,
- Российская Федерация,
- Германия.
Турист, который планирует въехать на территорию Шри-Ланки должен:
- Для въезда в Шри-Ланку необходимо сдать два ПЦР-тесты, первый – максимум за 96 часа до назначенного вылета. Второй – при регистрации в одном из 55 сертифицированных отелей. Дети до 12 лет освобождаются от сдачи ПЦР-теста.
- Туристам с отрицательными результатами теста не обязательно самоизолироваться в номере отеля.
- Властями Шри-Ланки также был определен список достопримечательностей, которые предназначены для посещения иностранными гражданами в рамках контролируемых коридоров.
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