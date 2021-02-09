Відпочинок на Шрі-Ланці: чому зростає попит та які умови в'їзду на курорт
У січні 2021 року Шрі-Ланку відвідало 1635 туристів і більша частина з них – громадяни України.
Джерело:24 канал
Про це повідомили у Державному управлінні з розвитку туризму. З 21 січня уряд країни оголосив про відновлення міжнародного авіасполучення з державами зі стабільною епідемічною ситуацією.
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Міністерство туризму країни розробило план з відновлення туризму в посткоронавірусних умовах, в результаті чого була введення концепція "біопузиря". Згідно з нею, обмежуються контакти іноземних громадян з місцевим населенням.
У туристичних агентствах зазначають, що попит на тури в Шрі-Ланку відчутно зростає, попри висунуті вимоги про здачу декількох ПЛР-тестів для в'їзду в країну.
Після відкриття кордонів наші туристи, любителі Шрі-Ланки, стали дуже активно запитувати відпочинок на своїх улюблених курортах. Деяких клієнтів зупиняє необхідність здачі декількох ПЛР-тестів. Незважаючи на це, запити по даному напрямку надходять щодня,
– розповів директор туристичного агентства Bronix Олексій Титлянов.
Він також додав, що список країн "червоної зони" переглядається кожного тижня. Шрі-Ланка встановила стабільні позиції та майже завжди потрапляє в безпечну "зелену зону".
Зовсім недавно влада Шрі-Ланки повідомила про скасування тесту після 5 днів перебування в готелі. Це посприяє більшій напливу вітчизняних туристів на ланкійські курорти.
Унаслідок поширення коронавірусної інфекції у всьому світі, показники 2021 року можуть здатися зовсім незначними, якщо порівняти з тогорічною статистикою. Обмеження міжнародного авіасполучення призвело до тотального руйнування туристичного сектора, який становив 12% ВВП острівної держави.
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Після звістки про відкриття кордонів Шрі-Ланку відвідали 8500 українських туристів в рамках "пілотного проєкту", позитивні результати якого сприяли старту реалізації плану з відновлення туристичного сектора.
Туристи, з яких країн найчастіше відвідують Шрі-Ланку:
- Україна,
- Білорусь,
- Китай,
- Російська Федерація,
- Німеччина.
Турист, який планує в'їхати на територію Шрі-Ланки повинен:
- Для в'їзду до Шрі-Ланки необхідно здати два ПЛР-тести, перший – максимум за 96 години до призначеного вильоту. Другий – при реєстрації в одному з 55 сертифікованих готелів. Діти до 12 років звільняються від здачі ПЛР-тесту.
- Туристам з негативними результатами тесту не обов'язково самоізолюватись в номері готелю.
- Владою Шрі-Ланки також був визначений список пам'яток, які призначені для відвідування іноземними громадянами в рамках контрольованих коридорів.
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