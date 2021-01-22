Шрі-Ланка дев'ять місяців була закрита для іноземців. 21 січня курортна країна офіційно відкрила небо для туристів зі всіх країн – аеропорти почали приймати комерційні рейси.

Протягом першого дня авіації в один з аеропортів Шрі-Ланки у Катунаяке мали прибути 433 пасажири з Саудівської Аравії, Оману, Індії, Пакистану та Мальдів. Про це повідомляє місцеве видання "Daily News".

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Серед авіакомпаній, які починають польоти на Шрі-Ланку: Qatar Airways, Emirates, Etihad. У міжнародному аеропорту Махінда Раджапакса також чекають рейси з туристами: SriLankan Airlines з Мельбурна і SkyUp Airlines з України.

Які нові правила для туристів Шрі-Ланки

Для нового туристичного потоку місцева влада визначила 55 готелів з певним рівнем безпеки, в яких будуть жити туристи ізольовано від місцевих.

Основні правила для туристів, які прибувають на курортні острови в Індійському океані:

при в'їзді необхідний негативний ПЛР-тест, проведений за 96 годин до вильоту. Ще два ПЛР-тести повинні пройти ті, хто прилітає на термін до 7 днів, 3 тести – більш "тривалі" відпочивальники

кожен ПЛР-тест коштує 40 доларів, їх потрібно оплатити заздалегідь. Перший будуть робити перед заселенням в готель, другий – через 5 – 7 днів відпочинку

візу оформляють онлайн. Перед подачею заяви необхідно мати підтверджене бронювання готелю та оплату ПЛР-тестів. Згодом оформлення візи можна буде робити через мобільний додаток Sri Lanka Tourism



Відпочинок на Шрі-Ланці / vsitury.com.ua

страхування для відпочинку на Шрі-Ланці повинне покривати всі медичні витрати, включаючи лікування COVID-19 на суму не менше як 50 000 доларів

прибулі туристи зобов'язані перебувати на території готелю до 14 днів на "карантині" і виходити назовні заборонено. При цьому за бажанням можна переселятися з одного готелю в інший без обмежень

Нагадаємо, перших туристів Шрі-Ланка прийняла 28 грудня – тоді прилетіли 185 пасажирів – українці. Вони прибули в рамках пілотного проєкту з прийому іноземних туристів з 28 грудня 2020 року до 24 січня 2021 року.