Канада продовжила заборону на в'їзд до країни з несуттєвих причин для громадян інших держав. Скільки триватиме обмеження – читайте у матеріалі!

Обмеження триватимуть до 21 лютого. Про це оголосив міністр громадської безпеки та забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій Вільям Блер у своєму Твіттері.

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Ця міра діє з березня 2020 року. Тим, чиї поїздки не потрапляють в категорію необов'язкових, необхідно провести в карантині 14 днів після прибуття в Канаду, а також підтвердити відсутність вірусу тестом перед поїздкою.

Ми продовжуємо обмеження на в'їзд іноземців до Канади не з території США до 21 лютого 2021 року. Наш уряд ніколи не вагатиметься у запровадженні рішучих заходів, необхідних для захисту канадців від COVID-19, зберігаючи при цьому важливу торгівлю із міжнародними партнерами, – зазначив Блер.

Також він додав, що Канада запровадила "одні із найсуворіших у світі обмежень на подорожі".

Варто зазначити, що за останніми даними, на території Канади залишається більш як 71 тисяча активних випадків COVID-19 та 18 266 летальних.