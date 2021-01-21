Канада продлила запрет на въезд в страну с несущественных причин для граждан других государств. Сколько продлится ограничения – читайте в материале!

Ограничения продлятся до 21 февраля. Об этом объявил министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр в своем Твиттере.

Читайте также Страны Евросоюза могут повторно закрыть внутренние границы из-за COVID-19: детали

Эта мера действует с марта 2020 года. Тем, чьи поездки не попадают в категорию необязательных, необходимо провести в карантине 14 дней после прибытия в Канаду, а также подтвердить отсутствие вируса тестом перед поездкой.

Мы продолжаем ограничения на въезд иностранцев в Канаду не из территории США до 21 февраля 2021 года. Наше правительство никогда не будет колебаться во введении решительных мер, необходимых для защиты канадцев от COVID-19, сохраняя при этом важную торговлю с международными партнерами, – отметил Блэр.

Также он добавил, что Канада ввела "одни из самых строгих в мире ограничений на путешествия".

Стоит отметить, что по последним данным, на территории Канады остается более 71 тысячи активных случаев COVID-19 и 18 266 летальных.