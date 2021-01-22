Шри-Ланка девять месяцев была закрыта для иностранцев. 21 января курортная страна официально открыла небо для туристов со всех стран – аэропорты начали принимать коммерческие рейсы.

В первый день авиации в один из аэропортов Шри-Ланки в Катунаяке должны были прибыть 433 пассажира из Саудовской Аравии, Омана, Индии, Пакистана и Мальдив. Об этом сообщает местное издание "Daily News".

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Среди авиакомпаний, которые начинают полеты на Шри-Ланку: Qatar Airways, Emirates, Etihad. В международном аэропорту Махинда Раджапакса также ждут рейсы с туристами: SriLankan Airlines из Мельбурна и SkyUp Airlines из Украины.

Какие новые правила для туристов Шри-Ланки

Для нового туристического потока местная власть определила 55 гостиниц с определенным уровнем безопасности, в которых будут жить туристы изолированно от местных.

Основные правила для туристов, прибывающих на курортные острова в Индийском океане:

при въезде необходим отрицательный ПЦР-тест, проведенный за 96 часов до вылета. Еще два ПЦР-теста должны пройти те, кто прилетает на срок до 7 дней, 3 теста – более "длительные" отдыхающие

каждый ПЦР-тест стоит 40 долларов, их нужно оплатить заранее. Первый будут делать перед заселением в отель, второй – через 5 – 7 дней отдыха

визу оформляют онлайн. Перед подачей заявления необходимо иметь подтвержденное бронирование отеля и оплату ПЦР-тестов. Впоследствии оформления визы можно будет делать через мобильное приложение Sri Lanka Tourism



Отдых на Шри-Ланке / vsitury.com.ua

страхования для отдыха на Шри-Ланке должно покрывать все медицинские расходы, включая лечение COVID-19 на сумму не менее 50 000 долларов

прибывшие туристы обязаны находиться на территории отеля до 14 дней в "карантине" и выходить наружу запрещено. При этом по желанию можно переселяться из одного отеля в другой без ограничений

Напомним, первых туристов Шри-Ланка приняла 28 декабря – тогда прилетели 185 пассажиров – украинцы. Они прибыли в рамках пилотного проекта по приему иностранных туристов с 28 декабря 2020 до 24 января 2021 года.