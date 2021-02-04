Шри-Ланка – это невероятно красивый остров, который ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Они едут сюда, чтобы насладиться спокойным отдыхом и побыть в единстве с живописной природой "благословенной земле".

Источник: "О, Море"

Журналистка, турлидерка и путешественница Ульяна Куйдич рассказала редакции интересное об этой островной стране, ведь исследовала ее 3 года каждую зиму.

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Интересные факты о Шри-Ланке

Аренда жилья за 5 долларов

На Шри-Ланке можно снять гестхаус примерно за 140 гривен. Однако, и условия соответствующие: кровать и отсутствие горячей воды. Интересно, что путешественников это устраивает, ведь благодаря тропической температуре вода здесь всегда "летней температуры".

Экономия на туристических достопримечательностях

Вход в крепость Сигирии обойдется в 25 долларов (примерно 700 гривен). Но есть возможность сэкономить: неподалеку крепости есть гора, на которую можно подняться бесплатно и увидеть памятник сверху.



Крепость Сигирия на Шри-Ланке / kuku.travel

Узкие дороги

Дороги здесь очень узкие, а количество машин сумасшедшее. Вы можете простоять в пробках на коротком расстоянии несколько часов.

Поездка на поезде

В горах здесь проложена железная дорога. Поезда проезжают не разгоняясь более чем на 20 километров в час, поэтому вы совершенно спокойно можете сесть в дверях и свесить ноги, так сказать, покататься "с ветерком".

Автобус – самый комфортный способ передвижения

На Шри-Ланке общественный транспорт крайне популярен именно среди туристов. Они большие и не похожи на наши маршрутки. Однако пассажиров "набивается" не менее, чем в Украине. Стоимость проезда – менее 1 доллара (28 гривен).



Так выглядит местный автобус / Автор фото: Ульяна Куйдич

Платные шоссе

По таким шоссе ездят комфортные автобусы с кондиционерами, однако билет на них дороже.

Новые водительские права

Шри-Ланка не подписала Международные конвенции о водительских правах, а это значит, что они не признают каких-либо прав. Поэтому если вы планируете арендовать скутер, мотоцикл или автомобиль, придется изготовить еще одни на месте. В Коломбо услуга обойдется в 10 долларов (280 гривен), в прокатных конторах других городов будет дороже – 40 долларов (1120 гривен).

Большие порции в ресторанах

В заведениях питания Шри-Ланки подают довольно большие порции. Одной можно наесться двум – трём.



Одна порция в ресторане Шри-Ланки / imtour.com.ua

Интересный звук

Стук больших ножей о металл означает, что где-то поблизости готовят котто. Это название местного блюда из "блинов".

Свежая рыба

Если вы хотите приобрести свежую рыбу, то вам на местные рынки под открытым небом. Кстати, здесь ее сразу и готовят.

Сезоны дождей

В этой островной стране в любой момент можно попасть под ливень. Дожди здесь настолько проливные, что могут подтапливать и целые районы. На северо-востоке Шри-Ланки дожди идут зимой, а на юго-западе – летом. В горах погода меняется чаще, и дождь идет больше.



Сезоны дождей на Шри-Ланке / joinuplviv.com

Световой день – идеальное время для путешествий

На острове очень быстро темнеет, примерно в шесть вечера, поэтому отправляться в путешествие лучше в световой день, который начинается рано утром.

Древние названия Шри-Ланки

Цейлон до сих пор активно используется. И не только под торговой маркой чая. Например, один из крупнейших банков страны BOC – это Bank of Ceylon. Остров имеет еще два старых названия: Тапробана и Серендифити.

Старинный символ островной страны

Одним из символов Шри-Ланки является девяти арочный мост у Эллы, который был построен почти 100 лет назад. Он расположен в горах на расстоянии 1900 метров над уровнем моря. Виадук Демодара еще называют Мостом в небо.



Девяти арочный мост у Элли / ru.freepik.com

Большое количество государственных праздников

Каждое полнолуния у буддистов выходной, а это раз в месяц дополнительный государственный праздник. В выходные дни действует государственный запрет на продажу алкогольных напитков, кроме прибрежных туристических зон. Календарный год Шри-Ланки насчитывает 25 основных государственных праздников, плюс 12 дней Полного месяца.

Защита диких черепах

Местные экологи опасаются исчезновения черепах из-за браконьерства, поэтому занимаются их защитой и реабилитацией.

Закачки в открытом океане

Если ваша мечта увидеть кита, то с ее воплощением проблем не будет. Единственное, готовьтесь к многочасовому марафону закачки в водах океана, от чего вас может стошнить.



Голубые киты на Шри-Ланке / srilanka-island.ru

Цены на лекарства

Стоимость медикаментов на Шри-Ланке почти такая же, как и в Украине. Не стоит набирать с собой целый чемодан, достаточно иметь стандартную аптечку для путешествия.

10 долларов в день

Среднесуточные расходы на Шри-Ланке составляют 10 – 15 долларов. Поэтому путешественники могут здесь жить хоть целый месяц.

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Ситуация с коронавирусом на Шри-Ланке

21 января курортная страна официально открыла небо для туристов из всех стран. Однако, первых туристов Шри-Ланка приняла еще 28 декабря в рамках проекта по приему иностранных туристов – тогда прилетели 185 пассажиров – украинцы.

Турист, который собирается въехать на территорию Шри-Ланки должен:

иметь с собой визу (позволяет находиться на острове до 30 дней)

пройти отрицательный ПЦР-тест (сделан не позднее, чем за 96 часов)

сделать еще два теста по приезду в страну: в первый день и через 5 дней

отправиться на обязательный 5-дневный карантин, независимо от результата ПЦР-теста

все эти дни турист не имеет права выходить за пределы гостиничной зоны

после карантина он может заказать экскурсионный тур, но самостоятельно путешествовать по стране запрещено