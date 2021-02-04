Мост в небо и жилье за 5 долларов: интересные факты о Шри-Ланке, которые вас удивят
Шри-Ланка – это невероятно красивый остров, который ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Они едут сюда, чтобы насладиться спокойным отдыхом и побыть в единстве с живописной природой "благословенной земле".
Журналистка, турлидерка и путешественница Ульяна Куйдич рассказала редакции интересное об этой островной стране, ведь исследовала ее 3 года каждую зиму.
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Интересные факты о Шри-Ланке
Аренда жилья за 5 долларов
На Шри-Ланке можно снять гестхаус примерно за 140 гривен. Однако, и условия соответствующие: кровать и отсутствие горячей воды. Интересно, что путешественников это устраивает, ведь благодаря тропической температуре вода здесь всегда "летней температуры".
Экономия на туристических достопримечательностях
Вход в крепость Сигирии обойдется в 25 долларов (примерно 700 гривен). Но есть возможность сэкономить: неподалеку крепости есть гора, на которую можно подняться бесплатно и увидеть памятник сверху.
Крепость Сигирия на Шри-Ланке / kuku.travel
Узкие дороги
Дороги здесь очень узкие, а количество машин сумасшедшее. Вы можете простоять в пробках на коротком расстоянии несколько часов.
Поездка на поезде
В горах здесь проложена железная дорога. Поезда проезжают не разгоняясь более чем на 20 километров в час, поэтому вы совершенно спокойно можете сесть в дверях и свесить ноги, так сказать, покататься "с ветерком".
Автобус – самый комфортный способ передвижения
На Шри-Ланке общественный транспорт крайне популярен именно среди туристов. Они большие и не похожи на наши маршрутки. Однако пассажиров "набивается" не менее, чем в Украине. Стоимость проезда – менее 1 доллара (28 гривен).
Так выглядит местный автобус / Автор фото: Ульяна Куйдич
Платные шоссе
По таким шоссе ездят комфортные автобусы с кондиционерами, однако билет на них дороже.
Новые водительские права
Шри-Ланка не подписала Международные конвенции о водительских правах, а это значит, что они не признают каких-либо прав. Поэтому если вы планируете арендовать скутер, мотоцикл или автомобиль, придется изготовить еще одни на месте. В Коломбо услуга обойдется в 10 долларов (280 гривен), в прокатных конторах других городов будет дороже – 40 долларов (1120 гривен).
Большие порции в ресторанах
В заведениях питания Шри-Ланки подают довольно большие порции. Одной можно наесться двум – трём.
Одна порция в ресторане Шри-Ланки / imtour.com.ua
Интересный звук
Стук больших ножей о металл означает, что где-то поблизости готовят котто. Это название местного блюда из "блинов".
Свежая рыба
Если вы хотите приобрести свежую рыбу, то вам на местные рынки под открытым небом. Кстати, здесь ее сразу и готовят.
Сезоны дождей
В этой островной стране в любой момент можно попасть под ливень. Дожди здесь настолько проливные, что могут подтапливать и целые районы. На северо-востоке Шри-Ланки дожди идут зимой, а на юго-западе – летом. В горах погода меняется чаще, и дождь идет больше.
Сезоны дождей на Шри-Ланке / joinuplviv.com
Световой день – идеальное время для путешествий
На острове очень быстро темнеет, примерно в шесть вечера, поэтому отправляться в путешествие лучше в световой день, который начинается рано утром.
Древние названия Шри-Ланки
Цейлон до сих пор активно используется. И не только под торговой маркой чая. Например, один из крупнейших банков страны BOC – это Bank of Ceylon. Остров имеет еще два старых названия: Тапробана и Серендифити.
Старинный символ островной страны
Одним из символов Шри-Ланки является девяти арочный мост у Эллы, который был построен почти 100 лет назад. Он расположен в горах на расстоянии 1900 метров над уровнем моря. Виадук Демодара еще называют Мостом в небо.
Девяти арочный мост у Элли / ru.freepik.com
Большое количество государственных праздников
Каждое полнолуния у буддистов выходной, а это раз в месяц дополнительный государственный праздник. В выходные дни действует государственный запрет на продажу алкогольных напитков, кроме прибрежных туристических зон. Календарный год Шри-Ланки насчитывает 25 основных государственных праздников, плюс 12 дней Полного месяца.
Защита диких черепах
Местные экологи опасаются исчезновения черепах из-за браконьерства, поэтому занимаются их защитой и реабилитацией.
Закачки в открытом океане
Если ваша мечта увидеть кита, то с ее воплощением проблем не будет. Единственное, готовьтесь к многочасовому марафону закачки в водах океана, от чего вас может стошнить.
Голубые киты на Шри-Ланке / srilanka-island.ru
Цены на лекарства
Стоимость медикаментов на Шри-Ланке почти такая же, как и в Украине. Не стоит набирать с собой целый чемодан, достаточно иметь стандартную аптечку для путешествия.
10 долларов в день
Среднесуточные расходы на Шри-Ланке составляют 10 – 15 долларов. Поэтому путешественники могут здесь жить хоть целый месяц.
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Ситуация с коронавирусом на Шри-Ланке
21 января курортная страна официально открыла небо для туристов из всех стран. Однако, первых туристов Шри-Ланка приняла еще 28 декабря в рамках проекта по приему иностранных туристов – тогда прилетели 185 пассажиров – украинцы.
Турист, который собирается въехать на территорию Шри-Ланки должен:
- иметь с собой визу (позволяет находиться на острове до 30 дней)
- пройти отрицательный ПЦР-тест (сделан не позднее, чем за 96 часов)
- сделать еще два теста по приезду в страну: в первый день и через 5 дней
- отправиться на обязательный 5-дневный карантин, независимо от результата ПЦР-теста
- все эти дни турист не имеет права выходить за пределы гостиничной зоны
- после карантина он может заказать экскурсионный тур, но самостоятельно путешествовать по стране запрещено
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