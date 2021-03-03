Коса Обиточная – ландшафтный заказник, что на 30 километров впадает в воды Азовского моря. Это волшебное место, куда ежегодно едут тысячи украинцев. Как туда добраться, на что смотреть и какие цены – читайте в нашем материале.

Что такое коса Обиточная

Обиточная коса или коса Обиточная площадью 220 гектаров. Она образовалась из песка и панцирей моллюсков. Поверхность косы равнинная, уровень не поднимается больше 2 метров. На косе есть дюны – насыпи из песка.

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Ширина косы разная, где-то она всего 8 метров, а самый широкий участок косы – 8 километров.

Посетителей поражают длинные лагуны с песчаным пляжем, редкие птицы и невероятно красивые олени. Сюда часто приезжают художники по наитию, а фотографы с высоты птичьего полета создают невероятные кадры.

Здесь водятся олени, енотовидные собаки и кабаны. Людям, которые любят наблюдать за птицами, надо ехать сюда, чтобы полюбоваться куликом, цаплями и большими бакланами. Бакланы на Обиточной косые \ Фото Ольга Кузьменко

Если вам посчастливилось увидеть дикое животное – не пугайте ее и не делайте резких движений. Дикие кабаны, как и собаки и олени – могут быть опасны, если их спровоцировать.

Как доехать

Длина дороги 17 километров и перед тем, как ехать советуем пообщаться с жителями Приморска – их можно найти в соцсетях. Бывает, что некоторые участки затопляет водой.

Также рекомендуют добираться автомобилем с полным приводом, ведь коса довольно капризная в плане дорог, здесь их практически нет, поэтому придется ехать по бездорожью из песка.

Въезд на территорию платный:

100 гривен за автомобиль

80 гривен с человека за день пребывания



Цены въезда \ Фото О, Море

Развлечения на косе

На косе нет больших волн, поэтому это хорошее место для занятий по водным видам спорта. Правда арендовать здесь ничего нельзя, придется везти все свое.

Также здесь разрешена рыбалка, но только удочкой или спиннингом с одним крючком.

На косе есть пришвартовано старое судно, которое создает кинематографическую атмосферу. Здесь можно устроить незабываемую фотосессию.

Инфраструктура на Обиточной косые

Это дикое место, без людей, поэтому по инфраструктуре здесь только пляж и море. Есть указатели, которые направят вас на маяк и к рекреационной зоне.

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По словам туристов, на косе хорошее сетевое покрытие и есть интернет. Жить можно в двухкилометровый рекреационной зоне в палатках или в собственном домике на колесах.

Также есть несколько хижин, можно на месте договориться о жилье на косе, однако 5-звездочного комфорта здесь нет. Остановиться можно и в Приморске, здесь есть несколько вариантов жилья, от маленьких домиков по 400 гривен и до отелей с комфортными условиями.