Турция ослабила карантин: какова ситуация в Стамбуле и Анкаре
Власть в Турции ослабила карантинные нормы. Там были закрыты рестораны, школы и введен комендантский час.
Источник:Укринформ
Ослаблять будут в зависимости от эпидемической ситуации в каждой из 81 провинции. Будет четыре уровня эпидемиологической угрозы – низкий, средний, высокий и очень высокий.
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Комендантский час в ночное время, которая сейчас действует в будни с 21:00 до 05:00, и дальше продолжится в 81 провинции. В выходные будет действовать в провинциях в зависимости от уровня риска.
Также будут открыты заведения общественного питания, но к их деятельности будут выдвинуты ограничения по количеству клиентов, соблюдение социальной дистанции и времени работы – с 7:00 до 19:00.
Очное обучение будет восстановлено по всей стране для дошкольных учреждений, начальных классов, а также для учащихся 8 и 12 классов.
В Турции до 26 мая продлили срок, когда у туристов будут требовать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Требования для въезда в Турцию:
- отрицательный результат теста на коронавирус, который необходимо сдать не раньше, чем за 72 часа до вылета рейса
- детям младше шести лет тест по-прежнему не нужен
- также не нужен тест для транзитных пассажиров, следующих в третьи государства.
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