Власть в Турции ослабила карантинные нормы. Там были закрыты рестораны, школы и введен комендантский час.

Ослаблять будут в зависимости от эпидемической ситуации в каждой из 81 провинции. Будет четыре уровня эпидемиологической угрозы – низкий, средний, высокий и очень высокий.

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Комендантский час в ночное время, которая сейчас действует в будни с 21:00 до 05:00, и дальше продолжится в 81 провинции. В выходные будет действовать в провинциях в зависимости от уровня риска.

Также будут открыты заведения общественного питания, но к их деятельности будут выдвинуты ограничения по количеству клиентов, соблюдение социальной дистанции и времени работы – с 7:00 до 19:00.

Очное обучение будет восстановлено по всей стране для дошкольных учреждений, начальных классов, а также для учащихся 8 и 12 классов.

Крупнейший город Турции Стамбул и третья по величине провинция Измир сейчас по классификации являются территориями высокого риска, столица Анкара – среднего.

В Турции до 26 мая продлили срок, когда у туристов будут требовать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Требования для въезда в Турцию: