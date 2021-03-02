В 2020 году 3,3 миллиона иностранных туристов посетило Украину. Это в четыре раза меньше, чем в 2019 году.

В агентстве сообщили, что в 2019 году в Украину прибыло 13 706 562 жителей других стран. А в 2020 – 3 382 097 человек.

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Больше всего иностранных посетителей прибыли из:

Молдовы – более 930 000 человек, этот показатель в четыре раза меньше, чем годом ранее;

– более 930 000 человек, этот показатель в четыре раза меньше, чем годом ранее; Беларуси – около 464 тысяч, что в пять раз меньше, чем в 2019 году;

– около 464 тысяч, что в пять раз меньше, чем в 2019 году; России – более 390 000, их количество упало в 5,4 раза;

– более 390 000, их количество упало в 5,4 раза; Румынии – 229 000, что в три раза меньше чем годом ранее;

– 229 000, что в три раза меньше чем годом ранее; Турции – 149 000, количество посетителей уменьшилось вдвое.



Страны, из которых прибывало больше людей \ Фото ДАРТ

Сухопутным путем прибыли более 2,5 миллиона человек, морским – не менее 122 тысячи человек, воздушным – около 703 тысяч.

Объем всех перевозок в аэропортах Украины в 2020 году составил 8,66 миллиона пассажиров, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.

В связи с карантинными ограничениями и закрытыми границами существенно снизились международные перелеты,

– рассказали в агентстве.

В 2020 году международными перелетами воспользовались лишь 7,6 миллиона человек, из них 39% путешествовали чартерными самолетами. Объем перевозок регулярными рейсами в 2020 году сократился в 3,5 раза. В то же время чартерные перевозки – менее чем вдвое.

Как сообщают в Гостуризме, ссылаясь на данные "Укрзализныци", железнодорожным транспортом в целом воспользовались 16,7 миллиона человек, что почти в три раза меньше, чем в 2019 году.

Чего ожидать туристической отрасли в 2021

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году туристическая сфера пострадала больше всего. Министр культуры Украины Александр Ткаченко говорит, что теперь на ее восстановление можно рассчитывать не ранее 2023 года.

Ранее, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. При этом он подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты.

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Зато вицепремьерка Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь летом.

Стоит отметить, что все чаще ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Например, Израиль и Греция уже активно их вводят.