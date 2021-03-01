Журналисты "О, Море" пообщались с путешественником и турлидером Евгением Ихельзоном, который побывал в 70 странах мира.
В стране есть все климатические зоны – заснеженные горы и теплое море. В Боготе, расположенном на высоте более 2,5 тысячи метров над уровнем моря, ночью 7 градусов тепла, днем – 22. В Картахене, что на северном побережье страны, ночью 25 градусов, днем – 35.
Поэтому внимательно изучите климатические условия того места, куда вы планируете путешествие.
В Колумбии расположены несколько национальных парков: Тайрона, Лос-Невадос, Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, Макарена и Кокора.
В Лос-Невадос эсть популярное место "Долина пальм". Там пальмы достигают 80 метров в высоту – это так называемые восковые пальмы (Целоксилон Андский). Одно дерево вырастает высотой в 80 метров. Они являются символом и достопримечательностью Колумбии.
В столице Колумбии Боготе Музей золота, в котором хранится 55 тысяч экспонатов золота. Его в свое время европейцы ограбили в местных племен индейцев. Это золотые изделия ритуального характера и просто украшения, которые использовали местные в доколумбовой Америке.
Зерна кофе можно собирать на плантациях (входит в стоимость экскурсии). Среди туристов особенно популярна так называемая зона кафетерия – это треугольник Армения-Манизалес-Перейра.
Кофе с Колумбии \ Фото Евгений Ихельзон Действующие вулканы
Вулканическая зона Колумбии – район Кальдас и Толима и в стране около 15 действующих вулканов. Здесь на высоте более 5000 метров расположен один из самых опасных вулканов Южной Америки Невадо-дель-Руис, получивший кличку "Смертоносный".
Вечером не выходите за пределы отеля
Колумбия, к сожалению, имеет славу страны с развитым криминальным прошлым. Хотя руководители республики активно борются с этим, однако быть осторожным все же не помешает.
А днем в хороших районах все очень хорошо. Люди очень веселые, не конфликтны, любят футбол, танцевать, выпивать и дружить,
– рассказал Евгений Ихельзон.
Путешественник советует вечерам не выходить за пределы отеля. А если нужно куда-то добираться, брать такси, которое довольно дешевое. Для перемещения на значительные расстояния по городу хватит пяти долларов – это около 140 гривен.
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В стране около 30 аэропортов и билет на самолет иногда стоит столько же, как на автобус. Поездка, однако, будет менее комфортной, зато существенно короче.
Внутри страны нужно летать, расстояния между городами довольно большие. Ехать автобусом, скажем, из Картахены в Боготу 26 часов. Цена за билет на перелет зависит от количества пассажиров, сезона, дня недели. Всего с 20 долларов (примерно 560 гривен) до 150 (4200 гривен) за одного,
– рассказал Евгений. Цены для туристов
Сутки в Колумбии в среднем обойдется путешественнику в 45-70 долларов (от 1,2 до 2 тысяч гривен) – стоимость проживания в гостинице или гестхаусе, плюс расходы на питание.
Местные в Колумбии плохо знают английский язык \ Photo by Michael Barón on Unsplash
Питание обойдется от 20 долларов (560 гривен) в день. Из ассортимента: рис, картофель, кукуруза, мясо – в центральных городах, морепродукты – на побережье Карибского моря, множество сочных фруктов. Порции большие, можно делить на двоих.
Еда без специй
В местной кухни не добавляют специй. Однако, по словам Евгения, еда все равно вкусная.
Это традиционная колумбийская кухня. Она сама по себе не выдающаяся: много мяса, кукурузы, кукурузных лепешек, рыбы. Ничего гастрономического, просто хорошая вкусная еда,
– вспомнил путешественник. Колумбийский хлеб
Арепас – это тонкие лепешки из кукурузной муки, воды и соли, его потребляют как хлеб.
Арепас – местный хлеб в Колумбии \ Фото lifeglobe
Его запекают или жарят и потребляют с разнообразными начинками.
Кондор – символ Колумбии
Андский кондор является национальным символом нескольких латиноамериканских стран - Аргентины, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадора и Перу.
В мифологии местных индейских племен андийский кондор ассоциировался с божеством солнца. Изображение птицы можно увидеть на наскальных рисунках в Национальном парках страны.
Кондор \ Photo by Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash
Символом Колумбии является андийский кондор – одна из крупнейших птиц в мире. Размах его крыльев может превышать три метра. Распространен в Андах – горах на западе Южной Америки.
Крупнейшие фестивали сальсы
Думали, что яркие танцы можно встретить только в Бразилии. Нет! Именно в Колумбии проходят крупнейшие на планете фестивале сальсы, парад лошадей и цветов, а также масштабный карнавал. В современных условиях пандемии не проводят.
Тысячи видов орхидей
Ваша мама любит орхадеи? Тогда вам в Колумбию – там растет более 3500 видов орхидей. Они занимают второе место в мире по видовым разнообразием флоры и фауны.
Знание испанского
Если вы путешествуете самостоятельно, то изучите основные фразы на испанском. Это нужно, чтобы понять местных жителей.
Яркие фестивали в Колумбии \ Photo by Jorge Gardner on Unsplash
На английском с вами могут поговорить работники некоторых отелей.
Местные очень медленные
Это особенность их менталитета. Как вспоминает Евгений, в Колумбии всегда и везде надо ждать.
Принцип odd even
Odd even – это когда посещение кафе, ресторанов и магазинов, день вождения разрешено в зависимости от того, парной или нечетная последняя цифра в номере паспорта. Его ввели для того, чтобы разгрузить многомиллионные города.
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Однако, по словам путешественника, этого запрета как и многих других, никто не соблюдает. Даже в наше время пандемии путешествовать по Колумбии можно довольно свободно.
Я был на сальса-вечеринке, где на входе нас буквально кропили антисептиком, а внутри было все как обычно: люди выпивали и танцевали плечом к плечу. И я очень счастлив, что они так живут. Жизнь продолжается несмотря на все попытки его остановить,
– рассказал турлидер.