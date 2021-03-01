Колумбия – это такая далекая, но чрезвычайно интересная страна. Сразу на ум приходят яркие цвета, необычная культура и ароматный кофе. Больше интересных деталей – читайте в материале.

Журналисты "О, Море" пообщались с путешественником и турлидером Евгением Ихельзоном, который побывал в 70 странах мира.

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Уникальная природа

В стране есть все климатические зоны – заснеженные горы и теплое море. В Боготе, расположенном на высоте более 2,5 тысячи метров над уровнем моря, ночью 7 градусов тепла, днем ​​– 22. В Картахене, что на северном побережье страны, ночью 25 градусов, днем ​– 35.

Поэтому внимательно изучите климатические условия того места, куда вы планируете путешествие.

Самые высокие пальмы

В Колумбии расположены несколько национальных парков: Тайрона, Лос-Невадос, Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, Макарена и Кокора.



В Колумбии несколько климатических зон​ \ Photo by Fernanda Fierro on Unsplash

В Лос-Невадос эсть популярное место "Долина пальм". Там пальмы достигают 80 метров в высоту – это так называемые восковые пальмы (Целоксилон Андский). Одно дерево вырастает высотой в 80 метров. Они являются символом и достопримечательностью Колумбии.

Музей золота

В столице Колумбии Боготе Музей золота, в котором хранится 55 тысяч экспонатов золота. Его в свое время европейцы ограбили в местных племен индейцев. Это золотые изделия ритуального характера и просто украшения, которые использовали местные в доколумбовой Америке.

Цена за вход: чуть больше доллара (28 гривен или 4000 колумбийских песо).

Однако для того, чтобы попасть в любой музей Колумбии сейчас, нужна предварительная запись. Это связано с ограничениями, которые вызвала эпидемия коронавируса.

Кофе из Колумбии

Зерна кофе можно собирать на плантациях (входит в стоимость экскурсии). Среди туристов особенно популярна так называемая зона кафетерия – это треугольник Армения-Манизалес-Перейра.