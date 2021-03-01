Колумбія – це така далека, але надзвичайно цікава країна. Одразу на думку спадають яскраві кольори, незвичайна культура й ароматна кава. Більше цікавий деталей – читайте у матеріалі.

Журналісти "О, Море" поспілкувалися з мандрівником і турлідером Євгеном Іхельзоном, який побував у 70 країнах світу.

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Унікальна природа

У країні є всі кліматичні зони – засніжені гори та тепле море. У Боготі, яка розташована на висоті понад 2,5 тисячі метрів над рівнем моря, вночі 7 градусів тепла, вдень – 22. У Картахені, що на північному узбережжі країни, вночі 25 градусів, вдень – 35.

Тому уважно вивчіть кліматичні умови того місця, куди ви плануєте подорож.

Найвищі пальми

У Колумбії розташовані кілька національних парків: Тайрона, Лос-Невадос, Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта, Макарена і Кокора.



У Колумбії декілька кліматичних зон \ Photo by Fernanda Fierro on Unsplash

У Лос-Невадос є популярне місце "Долина пальм". Там пальми сягають до 80 метрів у висоту - це так звані воскові пальми (Целоксілон Андійський). Одне дерево виростає висотою у 80 метрів. Вони є символом і визначною пам'яткою Колумбії.

Музей золота

У столиці Колумбії Боготі є Музей золота, у якому зберігається 55 тисяч експонатів золота. Його у свій час європейці пограбували у місцевих племен індіанців. Це золоті вироби ритуального характеру і просто прикраси, які використовували місцеві у доколумбовій Америці.

Ціна за вхід: трохи більше долара (28 гривень або 4 000 колумбійських песо).