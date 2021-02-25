У світі є такі туристичні місця, які вважаються культовими. Щорічно мільйони туристів відвідують їх, але ніщо не вічне. Під впливом природних стихій деякі з них можуть незабаром зникнути.

Про це йдеться у новій доповіді Міжурядової групи експертів ООН з питань змін клімату.

Читайте також Вальє-де-ла-Луна та солончак Уюні: 5 місць must-visit у Болівії від Мішель Андраде та Позитива

До 2050 року внаслідок змін клімату на планеті Земля можуть щорічно відбуватися повені, а до 2100 року рівень моря може піднятися на 25%.

Фіджі, Палау, Сейшельські острови та Мальдіви – найбільш вразливі через їхній низько розташований ландшафт. Тому вони можуть бути повністю знищені через підйом рівня води.

Амстердам, Лондон, Стамбул, Дубай, Бангкок, Токіо, Кейптаун, Нью-Йорк, Ріо-де-Жанейро та інші міста можуть постраждати від екстремальних повеней.

Як зазначається у повідомленні, підвищення рівня моря на один метр може здаватися незначним, але насправді матиме руйнівні наслідки як для людей, так і для економіки.

Видання Euronews зобразило, який вигляд матимуть ті чи інші туристичні локації у 2100 році у порівнянні з 2021-м.

Венеція

За прогнозами експертів, до 2050 року Венецію накриватимуть масштабні повені раз на п'ять років, а до 2100 – раз на п'ять місяців.

Мальдіви

До кінця століття, за прогнозом, більш як три чверті території Мальдів опиниться під водою.

Нью-Йорк

До 2100 року рівень моря може піднятися на 1,8 метра, через що тисячам осіб доведеться переїхати, особливо з низинних районів – Брукліна та Куїнса.

Гонконг

З аналогічною проблемою можуть зіткнутися 8,4 мільйона жителів низинних районів Гонконгу.

Дубаї

У цій державі можливе підняття рівня води на 3 метри призведе до загибелі більшої частини інфраструктури. Якщо рівень зросте на 9 метрів, місто буде повністю затоплене.